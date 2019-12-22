В СБУ наградили харьковчанина, который в 2014 году не дал похитить военную технику с завода

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов вручил двум спецназовцам ЦСО «А» СБУ и ветерану правоохранительных органов Сергею Кравченко медали «За воинскую службу Украине».

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

В 2014 году Сергей Кравченко совместно с украинской контрразведкой предупредил попытку похищения тяжелой военной техники с ГП «Харьковский бронетанковый завод» и использования её для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе.

Как отмечается, награждение состоялось в соответствии с Указом Президента Украины №741/2019 «О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня защитника Украины».