В СБУ обнародовали статистку по делам о терроризме и госизмене, открытым в 2019 году

239 уголовных производств за преступления против основ национальной и общественной безопасности было начато в 2019 году по материалам контрразведки Службы безопасности Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте спецслужбы со ссылкой на итоги работы Департамента контрразведки за 2019 год.

Из них 57 открыты по ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), 7 – по ст.114 (шпионаж), 4 – по ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и 54 – по статьям 113, 258, 258-3, 258-5, 260, 263 УК (террористическая и диверсионная деятельность).

К различным срокам и видам наказания за год благодаря деятельности контрразведки СБУ было осуждено 90 человек, в том числе 24 - за государственную измену, 35 - за террористическую деятельность.

За год СБУ раз облачила 6 шпионов, работающих под прикрытием дипломатических представительств, они стали в Украине персонами нон грата.

В рамках контрразведывательного обеспечения военно-технического сотрудничества и экспортного контроля начато 51 уголовное производство, 22 человека осуждены за нарушение правил осуществления международных передач. Предупрежден незаконный вывоз товаров военного и двойного назначения на более 50 млн грн. Кроме того, СБУ выявила и блокировала коррупционные злоупотребления в сфере военно-технического сотрудничества на общую сумму более $110 млн, не допущено присвоение почти 750 млн грн при выполнении гособоронзаказа.

В 2019 году СБУ инициировала проведение 32 проверок деятельности субъектов предпринимательской деятельности, которые нарушили законодательство в этой сфере. Как следствие, в бюджет уплачено более 7 млн грн штрафных санкций.

27 декабря отмечается День контрразведки СБУ.

Глава СБУ Иван Баканов в своем поздравлении сотрудникам контрразведки отметил важность их работы в условиях военной агрессии против Украины.

"Новые угрозы ставят новые задачи, с которыми вы хорошо справляетесь. Каждый день мы убеждаемся в высоком профессионализме контрразведчиков… Сегодня среди контрразведчиков СБУ оказались лучшие из лучших офицеров-патриотов и профессионалов. Сформирована новая культура и традиции, основанные на главном - преданности интересам государства и народа", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте спецслужбы.

Также он поблагодарил весь личный состав ОКР СБУ и подразделения контрразведки региональных органов за работу.