 

В СБУ рассказали о количестве пропавших без вести на Донбассе украинцев

02 августа 2019 г. 11:50
Источник: 112.ua
1 просмотр

По состоянию на конец июля текущего года пропавшими без вести на Донбассе считаются 258 человек.

Об этом в ответе на информационный запрос 112.ua сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

"По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях числятся пропавшими без вести 258 человек", - указано в ответе.

В то же время в Службе безопасности Украины не сообщили, есть ли среди установленных лиц несовершеннолетние.

Ранее сообщалось, что в тюрьмах и следственных изоляторах, которые расположены на временно неподконтрольной территории Украины (отдельные районы Донецкой, Луганской областей и АР Крым), на момент оккупации РФ могли находиться свыше 30 тысяч украинцев, которые были заключены до 2014 года по решению украинских судов.  

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.