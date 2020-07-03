В селе на Харьковщине люди перекрыли трассу в знак протеста против отключения газоснабжения

03 июля 2020 г. 19:49
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Сегодня, 3 июля, вечером в селе Грушевка Купянского района, через которое проходит трасса государственного значения «Чугуев-Меловое», около 30 местных жителей частично заблокировали движение автотранспорта. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Жители решили провести акцию протеста из-за длительного отключения газоснабжения в селе.  

Вместе с тем, как отметили в полиции, проезд специальным автомобилям и рейсовым автобусам с пассажирами предоставляется.

Правопорядок во время акции обеспечивают 15 сотрудников полиции.

Информация внесена в Единый реестр учета событий и происшествий Купянского отдела полиции.

 

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