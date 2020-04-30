В селе под Харьковом люди перекрывали дорогу, требуя увольнения главы сельсовета

В селе Русская Лозовая Дергачевского района области сегодня прошла акция, в ходе которой ее участники перекрывали дорогу.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, сегодня, 30 апреля, с 10:00 утра около 15 представителей одной из общественных организаций прошли пешим ходом по пешеходному переходу на дороге Харьков-Щербаковка в селе Русская Лозовая и перекрыли движение транспорта.
Участники акции требовали освобождения от должности председателя местного сельсовета.
По данным полиции, мероприятие завершилось около 12:20.
Грубых нарушений публичной безопасности не зафиксировано.
Охрану публичной безопасности обеспечивали сотрудники Дергачевского отдела полиции.
Информация зарегистрирована в Едином реестре учета заявлений и сообщений.