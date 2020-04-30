В селе под Харьковом люди перекрывали дорогу, требуя увольнения главы сельсовета

30 апреля 2020 г. 17:00
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В селе Русская Лозовая Дергачевского района области сегодня прошла акция, в ходе которой ее участники перекрывали дорогу.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, сегодня, 30 апреля, с 10:00 утра около 15 представителей одной из общественных организаций прошли пешим ходом по пешеходному переходу на дороге Харьков-Щербаковка в селе Русская Лозовая и перекрыли движение транспорта.

Участники акции требовали освобождения от должности председателя местного сельсовета.

По данным полиции, мероприятие завершилось около 12:20.

Грубых нарушений публичной безопасности не зафиксировано.

Охрану публичной безопасности обеспечивали сотрудники Дергачевского отдела полиции.

Информация зарегистрирована в Едином реестре учета заявлений и сообщений.

 

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