В сервисном центре МВД появилась новая услуга для людей с проблемами слуха - перевод в режиме онлайн

В сервисном центре Министерства внутренних дел Украины неслышащие люди теперь смогут получать помощь в переводе в режиме онлайн. Все это благодаря новому приложению под названием "connect PRO", которое с помощью непосредственной связи сурдопереводчика с неслышащим пользователем сможет помочь ему пообщаться с полицейскими.

Кристина Султанова, документовед

Заходит человек слабослышаший, мы, ну, сразу видим, они показывают, что я там, плохо слышу или вообще не слышу, мы сразу же достаем наш новый планшет, входим мы в программу, называется она "Коннект ПРО", и связываемся с сурдопереводчиком и нам помогают в общении с людьми, которые плохо слышат

Работники сервисного центра говорят, на связь с сурдопереводчиком можно выйти в любой момент в рабочее время центра.

Заходим в программу "Коннект про" и вот - "Звонок переводчику". Все, происходит соединение, это может занять до 5 минут. Когда с нами свяжутся, мы попросим, чтобы нам перевели

Пока речь идет о пилотном использовании нового приложения. Разработчики планируют еще усовершенствовать его работу, сделать более качественными звук и видео.

Но работники сервисного центра говорят, что это - уже лучше, чем ничего, потому что помогать слабослышащим как-то надо, а это - неплохое начало.