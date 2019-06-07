В Сеть попало видео момента поджога палатки волонтеров на площади Свободы и поджигатель

07 июня 2019 г. 13:33
Источник: Newsroom
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В Сеть попало видео момента поджога палатки харьковских волонтеров. Также камеры видеонаблюдения зафиксировали злоумышленника, который покинул место преступления сразу после поджога.

Как сообщает NewsRoom, соответствующее видео оказалось в распоряжении издания.

На видеозаписи зафиксировано, как неизвестный мужчина находится возле входа в палатку "Все для перемоги". Злоумышленник осматривается по сторонам, затем присаживается, обливает чем-то угол палатки и поджигает.

Затем злоумышленник не спеша переходит безлюдную в этот час Сумскую, а затем начинает бежать.

Тем временем огонь разгорается и охватывает вход в волонтерский пункт.

По данным источников издания среди силовиков, личность поджигателя была установлена, однако на данный момент злоумышленник не задержан.

Напомним, как сообщалось, 20 мая около 5 часов утра неизвестный поджег волонтерскую палатку на площади Свободы.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье 194 УК Украины ("умышленное повреждение имущества").

 

Видео: 

Поджог палатки в Харькове на площади Свободы

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