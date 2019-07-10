В сеть попала информация о стоимости нового iPhone

Сайт Wccftech опубликовал утечку по ценам на модели iPhone, которые Apple выпустит в этом году.

Источники издания утверждают, что в Китае обновленная модель iPhone XR будет стоить от 989 долларов, iPhone X от 1292 долларов, а iPhone X Max от 1422 долларов.

Текущие цены на актуальные модели iPhone в Китае на несколько сотен долларов меньше, из чего можно сделать вывод, что в этом году смартфоны Apple подорожают.

В любом случае повышение цен не представляется чем-то невероятным, ведь в прошлом Apple неоднократно увеличивала стоимость своих мобильных устройств. Первая модель продавалась в США за 499 долларов, а теперь даже 1000 долларов кажутся адекватными ценником за смартфон не с топовыми параметрами.

Между тем в Украине снизятся цены на популярные прошлогодние модели. Так крайне успешный Apple iPhone Xr уже можно приобрести менее чем за 20 000 гривен.