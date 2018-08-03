В Сети опубликованы фото подозреваемых в убийстве бойца батальона "Донбасс" в Лозовой

В Сеть попали фото двух военнослужащих, которые убили своего 23-летнего сослуживца Константина Козакова на территории воинской части в Лозовой.

Фото фигурантов расследования опубликовал командир 46-го батальона ВСУ, боец батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко (позывной "Филин") на своей странице в Facebook.

«Почти четыре года батальон "Донбасс-Украина", продолжая дело знаменитого добровольческого батальона "Донбасс", своим упорным боевой трудом зарабатывал собственное имя и авторитет. Успешно выполнив множество боевых задач в зоне проведения АТО, наши бойцы всегда проявляли мужество и героизм, пытаясь быть примером для других», - написал командир батальона.

По его словам, с первого дня своего существования батальон позиционировал себя, как подразделение новой Украинской армии.

«К сожалению, у нас произошла трагедия по вине двух подонков (на фото), которые случайно, не более месяца назад, оказались в нашем подразделении. Но это не является закономерностью, скорее - трагической случайностью. Мы сделали необходимые выводы и не допустим такого в дальнейшем. Это я Вам гарантирую», - пообещал комбат.