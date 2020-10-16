В Сети показали переполненную больницу в Купянском районе, где пациенты с пневмонией лежат в коридорах (видео)

16 октября 2020 г. 16:55
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В Харьковской области Купянская районная больница переполнена больными с пневмонией, а пациенты вынуждены лежать в коридорах.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях и местные жители, публикуя соответствующие видео из инфекционного отделения больницы.

Так, видео из коридора медучреждения обнародовала местная жительница Яна Колпакова.

По ее словам, в коридоре нет нормального освещения, и чтобы медсестра смогла поставить капельницу, пациентам приходится подсвечивать ей телефоном.

«Люди с воспалением легких лежат в коридорах. В туалет ходят в палаты к другим больным, из освещения одна лампа на весь коридор, чтобы медсестра поставила капельницу, больной подсвечивает мобильным телефоном», - написала она в Facebook.

Также еще пациентка Купянской больницы опубликовала в одном из Телеграмм-каналов видео из того же больничного коридора.

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