 

В Сети появились фото условий в исправительном центре, куда перевели Зайцеву

06 сентября 2019 г. 11:52
Источник: УНИАН
444 просмотра

Фигурантка резонансного ДТП в Харькове Елена Зайцева, которую приговорили к 10 годам заключения, станет четвертой заключенной в комнате в Покровском исправительном центре №79. Администрация Государственной уголовно-исполнительной службы Украины опубликовала фото условий содержания в колонии.

Отметим, что комнаты там весьма комфортабельные, с хорошим ремонтом. В санузлах имеются душевые кабинки и стиральные машины. Пользователи сети остались недовольны такими условиями содержания для преступников.

"Я хуже квартиру снимала в Киеве, чем тут.. Охренеть.. Исправляемся... Так пятилетками исправляться можно...", "А детские больницы видели?", "Санаторий", "Я в общаге НАУ жил, когда учился. Считай пятерку строгача отмотал", - пишут в комментариях.

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице. 26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому. Зайцева, ее защитник Юлия Плетнева и адвокат Дронова Сергей Перепелица подали апелляционные жалобы на приговор суда. Сегодня Харьковский апелляционный суд рассматривал жалобы на приговор Киевского райсуда в отношении приговоров Зайцевой и Дронову. В частности, адвокат Зайцевой Юлия Плетнева просила суд смягчить подзащитной наказание до пяти лет лишения свободы с освобождением от наказания с испытательным сроком, продолжительность которого должен определить суд. Адвокат Дронова Сергей Перепелица требовал закрыть уголовное производство в отношении своего подзащитного.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.