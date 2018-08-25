В Сети появилось новое видео стрельбы возле Харьковского горсовета ночью 20 августа

25 августа 2018 г. 12:14
6 просмотров

В Сети появилось новое видео стрельбы возле Харьковского горсовета, которая произошла ночью 20 августа.

В Youtube опубликовали видеозапись с камер видеонаблюдения TriolanLive, расположенных на здании напротив Харьковской мэрии.

На записи, которая длится чуть больше 11 минут,  можно увидеть, как нападавший подходил к зданию горсовета, как на место приехали экипажи патрульной полиции и момент самой перестрелки. Также на видео видно, как на место прибыли экипажи полиции подкрепления и "скорая".

Напомним, ночью 20 августа возле здания горсовета неизвестный мужчина, опознанный позже как харьковчанин Александр Поярков, открыл стрельбу, тяжело ранив при этом охранника и полицейского.

Полицейский Дмитрий Кириенко от полученных ранений скончался в больнице.

Самого нападавшего ликвидировали на месте полицейские.

 

Видео: 

Ночная стрельба в Харькове 20.08.2018 (full version)

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , т. 050- 338- 91-07 ( вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора зв'язку)                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.