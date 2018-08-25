В Сети появилось новое видео стрельбы возле Харьковского горсовета ночью 20 августа

В Сети появилось новое видео стрельбы возле Харьковского горсовета, которая произошла ночью 20 августа.

В Youtube опубликовали видеозапись с камер видеонаблюдения TriolanLive, расположенных на здании напротив Харьковской мэрии.

На записи, которая длится чуть больше 11 минут, можно увидеть, как нападавший подходил к зданию горсовета, как на место приехали экипажи патрульной полиции и момент самой перестрелки. Также на видео видно, как на место прибыли экипажи полиции подкрепления и "скорая".

Напомним, ночью 20 августа возле здания горсовета неизвестный мужчина, опознанный позже как харьковчанин Александр Поярков, открыл стрельбу, тяжело ранив при этом охранника и полицейского.

Полицейский Дмитрий Кириенко от полученных ранений скончался в больнице.

Самого нападавшего ликвидировали на месте полицейские.