В Сети появилось видео, как хорватский генерал принял яд на заседании суда в Гааге

29 ноября 2017 г. 14:13
Источник: Новое Время

В Сети появилось видео, на котором видно, как хорватский генерал Слободан Пральяк принимает яд после оглашения вердикта апелляционной инстанции на заседании Международного трибунала по бывшей Югославии.

В описании к видео говорится, что во время оглашения приговора генерал эмоционально воскликнул: "Пральяк не преступник".

Слушание было приостановлено.

Ранее сообщалось, что на суде Пральяк неожиданно встал, поднял руку ко рту, откинул голову назад. Как оказалось, подсудимый проглотил стакан чего-то, что, по словам его адвоката, было ядом.

Узнав, что его приговор был оставлен в силе, он сказал судье: "Я принял яд".

После этого слушания немедленно приостановили. Пральяка забрала" скорая".

Пральяк и Прлич возглавляли непризнанную Хорватскую республику Герцег-Босну, образовавшуюся в 1991 году в результате распада Югославии. Суд признал их виновными в военных преступлениях против боснийских мусульман.

Напомним, 22 ноября Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге приговорил боснийско-сербского генерала Ратко Младича к пожизненному заключению.

Видео: 

Slobodan Praljak shouts 'not a criminal', claims to have drunk poison during ICTY verdict

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.