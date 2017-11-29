В Сети появилось видео, как хорватский генерал принял яд на заседании суда в Гааге

В Сети появилось видео, на котором видно, как хорватский генерал Слободан Пральяк принимает яд после оглашения вердикта апелляционной инстанции на заседании Международного трибунала по бывшей Югославии.

В описании к видео говорится, что во время оглашения приговора генерал эмоционально воскликнул: "Пральяк не преступник".

Слушание было приостановлено.

Ранее сообщалось, что на суде Пральяк неожиданно встал, поднял руку ко рту, откинул голову назад. Как оказалось, подсудимый проглотил стакан чего-то, что, по словам его адвоката, было ядом.

Узнав, что его приговор был оставлен в силе, он сказал судье: "Я принял яд".

После этого слушания немедленно приостановили. Пральяка забрала" скорая".

Пральяк и Прлич возглавляли непризнанную Хорватскую республику Герцег-Босну, образовавшуюся в 1991 году в результате распада Югославии. Суд признал их виновными в военных преступлениях против боснийских мусульман.

Напомним, 22 ноября Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге приговорил боснийско-сербского генерала Ратко Младича к пожизненному заключению.