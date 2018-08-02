В Сети появилось видео, как на трассе в Чугуеве полицейские вымогали у водителя взятку

В Чугуеве на трассе полицейские вымогали у водителя 10000 гривен.

Об этом сообщил харьковский блогер Александр Куницкий на своей странице в Фейсбук и опубликовал соответствующее видео.

На камеру был записан процесс общения с инспектором – от теста на алкоголь до передачи денег полицейскому.

Как сообщил блогер, драгер показал 0.27 промилле алкоголя в крови у водителя.

«Я не категоричен, но при нынешних штрафах 47 тысяч гривен, вопросы сейчас никто не решает.

Скажу тебе так: не потянешь», - сказал полицейский и сообщил, что раз прибор зафиксировал нарушение, то показатели увидит его начальство, но можно «договориться». И предложил водителю заплатить 10000 гривен.

«Мне нет смысла отпускать тебя за пять», - сказал полицейский.

В процессе переговоров полицейский «спустил цену» до 6 тысяч.

В итоге «договорившись» с водителем о несоставлении протокола о вождении в нетрезвом виде, полицейский забрал у водителя всю имеющуюся у того наличность, оставив ему лишь 100 гривен на заправку авто.

Как сообщил блогер, когда он приехал на место, полицейские сразу сбежали. При этом один уехал на служебном авто, бросив напарника посреди дороги, а второй вскочил в попутку и через пару сотен метров скрылся.

Блогер пытался догнать полицейского, который уехал на служебном авто, однако тот включил на проблесковые "маячки" на автомобиле и на скорости 120 км\ч скрылся от преследователей по дороге Чугуева.

Автор ролика написал заявление в полицию по факту вымогательства инспектором денег, сообщил блогер и добавил, что разбираться в инциденте теперь будет прокуратура.

