В Сети появилось видео момента обрушения моста возле Песочина (видео)

В Сети появилось видео момента падения части моста в Новобаварском районе Харькова.

Напомним, часть автомобильного моста в сторону Песочина обвалилась в воскресенье, 25 августа, – под тяжестью фуры.

Как известно, в результате ЧП никто не пострадал.

На видео, опубликованном в одной их харьковских групп в соцсетях, можно увидеть, как по полосе навстречу автору видео едет фура белого цвета, проезжает мимо, а после ее проезда на мосту нее образовался огромный провал.

За фурой ехала легковушка, однако водитель, увидев случившееся, успел затормозить.

Как сообщила пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор»), аварийное разрушение части путепровода через железную дорогу на окружной Харькова произошло из-за динамического удара перегруженной фуры.

По факту случившегося полиция открыла уголовное производство по двум статьям - ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 2 ст.275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины.

Санкциями статей предусмотрено наказание от 2 до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.