В Сети появилось видео тушения пожара в одесском детском лагере Виктория

В Сети появилось видео ликвидации пожара в детском лагере Виктория в Одессе, где в ночь на субботу, 16 сентября, погибли трое детей.

Ролик - запись с нагрудной камеры одного из спасателей, который принимал участие в тушении.

Слышно, как пожарные жалуются на слабое давление воды. Также можно увидеть, как спасатели обходили пожарище и уцелевшие корпуса и просили отключить все электричество, чтобы предотвратить распространение огня.

"Что-то хлюпает, но давления недостаточно", - жалуются на подачу воды спасатели.

Видео содержит ненормативную лексику.

Напомним, пожар в лагере Виктория возник около 23:30 пятницы, 15 сентября. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились 42 ребенка. После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки двоих детей. Позже сообщили, что на пепелище нашли останки третьей погибшей девочки. Также двое детей 2006 г.р. были госпитализированы.

По факту пожара и гибели детей полиция начала уголовное производство по предварительной квалификации ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Спасатели сообщили, что в лагере несколько месяцев не работала противопожарная сигнализация. Директора заведения забрали в больницу из-за проблем с сердцем.