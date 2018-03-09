В сети высмеяли фото Путина с женщинами

Пользователи соцсетей обратили внимание на фото российского президента Владимира Путина.

На них он почти везде изображен выше стоящих рядом с ним женщин.

Несколько таких фото опубликованы в Twitter "Главный либерал".

"В России специально для Путина выведена порода коротконогих и низкорослых женщин", - говорится в подписи к фото.

Стоит отметить, что снимки вызвали бурное обсуждение в сети: "Порода - низкорослая путинская, ватнозависимая", "Скоро все, кто выше Путина по росту, будут считаться врагами народа", "И при том, что он на каблуках".

Ранее у пользователей сети вызвали недоумение необычные кресла с черсчур низкими ножками в кабинете президента России Владимира Путина.