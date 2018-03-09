В сети высмеяли фото Путина с женщинами

09 марта 2018 г. 12:00
Источник: УНИАН
522 просмотра

Пользователи соцсетей обратили внимание на фото российского президента Владимира Путина.

 На них он почти везде изображен выше стоящих рядом с ним женщин.

Несколько таких фото опубликованы в Twitter "Главный либерал".

"В России специально для Путина выведена порода коротконогих и низкорослых женщин", - говорится в подписи к фото.

Стоит отметить, что снимки вызвали бурное обсуждение в сети: "Порода - низкорослая путинская, ватнозависимая", "Скоро все, кто выше Путина по росту, будут считаться врагами народа", "И при том, что он на каблуках".

Ранее у пользователей сети вызвали недоумение необычные кресла с черсчур низкими ножками в кабинете президента России Владимира Путина.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.