В Северо-восточном офисе аудиторской службы - новый начальник

20 декабря 2018 г. 15:08
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Станислав Косинов назначен на должность начальника Северо-восточного офиса Государственной аудиторской службы Украины.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, офис объединяет Харьковскую, Сумскую, Полтавскую и Луганскую области.
 
Нового руководителя представила коллективу председатель Государственной аудиторской службы Лидия Гаврилова, которая отметила, что это назначение должно усилить работу Северо-Восточного офиса.
 
Косинов  с 2006 по 2012 годы работал начальником территориального управления Счетной палаты Украины по Харьковской, Сумской и Полтавской областях. С 2012 по 2016 годы возглавлял Государственную финансовую инспекцию в Харьковской области, а последние годы исполнял обязанности первого заместителя председателя Государственной аудиторской службы Украины.

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