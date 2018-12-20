В Северо-восточном офисе аудиторской службы - новый начальник

Станислав Косинов назначен на должность начальника Северо-восточного офиса Государственной аудиторской службы Украины.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, офис объединяет Харьковскую, Сумскую, Полтавскую и Луганскую области.

Нового руководителя представила коллективу председатель Государственной аудиторской службы Лидия Гаврилова, которая отметила, что это назначение должно усилить работу Северо-Восточного офиса.