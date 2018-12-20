В Северо-восточном офисе аудиторской службы - новый начальник

Станислав Косинов назначен на должность начальника Северо-восточного офиса Государственной аудиторской службы Украины.
Как сообщили в пресс-службе горсовета, офис объединяет Харьковскую, Сумскую, Полтавскую и Луганскую области.
Нового руководителя представила коллективу председатель Государственной аудиторской службы Лидия Гаврилова, которая отметила, что это назначение должно усилить работу Северо-Восточного офиса.
Косинов с 2006 по 2012 годы работал начальником территориального управления Счетной палаты Украины по Харьковской, Сумской и Полтавской областях. С 2012 по 2016 годы возглавлял Государственную финансовую инспекцию в Харьковской области, а последние годы исполнял обязанности первого заместителя председателя Государственной аудиторской службы Украины.