В схему маршрутов городского наземного транспорта в Харькове внесены изменения

В схему маршрутов городского наземного транспорта внесены изменения.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Так, трамвай №23 временно не будет ходить с 19 марта.

Как отметили в Департаменте инфраструктуры, весь подвижной состав этого маршрута будет перераспределен на другие трамвайные маршруты города.

Также сегодня были оптимизированы маршруты многих автобусов.

С изменениями можно ознакомиться здесь.

Напомним, после закрытия метрополитена в Харькове были внесены временные изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта.

Заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов отмечал, что в оперативном режиме количество подвижного состава на отдельных направлениях будет увеличиваться или уменьшаться в зависимости от пассажиропотока.