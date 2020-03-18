В схему маршрутов городского наземного транспорта в Харькове внесены изменения

18 марта 2020 г. 20:00
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В схему маршрутов городского наземного транспорта внесены изменения.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Так, трамвай №23 временно не будет ходить с 19 марта.

Как отметили в Департаменте инфраструктуры, весь подвижной состав этого маршрута будет перераспределен на другие трамвайные маршруты города.

Также сегодня были оптимизированы маршруты многих автобусов.

С изменениями можно ознакомиться здесь.

Напомним, после закрытия метрополитена в Харькове были внесены временные изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта.

Заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов отмечал, что в оперативном режиме количество подвижного состава на отдельных направлениях будет увеличиваться или уменьшаться в зависимости от пассажиропотока.

 

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