В шести областях Украины - новые начальники Службы безопасности

07 ноября 2019 г. 14:00
Источник: Корреспондент.net
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Президент Владимир Зеленский назначил глав управлений Службы безопасности Украины в шести областях и уволил - в одной.

Об этом говорится в указах президента №№814-820 от 7 ноября.

Так, Глава государства назначил:

- Денисенко Анатолия Александровича начальником управления Службы безопасности Украины y Винницкой области.

- Данюкова Павла Алексеевича начальником управления Службы безопасности Украины в Волынской области.

- Зайца Сергея Сергеевича начальником управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области.

- Борзилова Евгения Викторовича начальником управления Службы безопасности Украины в Полтавской области.

- Борейчука Юрия Ивановича начальником управления Службы безопасности Украины в Тернопольской области.

- Криворучко Сергея Николаевича начальником управления Службы безопасности Украины в Херсонской области.

Президент уволил Олийныка Андрея Федоровича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области.

Зеленский также назначил Игоря Носко начальником департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ и освободил Богдана Тиводара от должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности и принял еще ряд кадровых решений в ведомстве.

Напомним, что ранее Зеленский назначил уполномоченного по контролю за СБУ. Уполномоченным по вопросам контроля за деятельностью спецслужбы стал Роман Семенченко, много лет работавший в СБУ.

 

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