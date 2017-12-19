В Шевченковском районе львовянин нарисует мурал

В рамках фестиваля граффити «Kharkiv Mural Fеst» в Харькове появится еще один мурал.

Как рассказали в прес-службе горсовета, львовский художник Taras Arm - участник команды «Kickit Art Studio» - разрисует фасад дома по ул. 23 Августа, 48.

По словам организатора фестиваля, директора творческой группы «Kailas-V» Яны Волк, Taras Arm занимается граффити и уличным искусством уже более 15 лет. Его рисунки можно увидеть во многих городах Украины.

«В связи с погодными условиями есть вероятность, что это будет последний участник нашего фестиваля в этом году, поэтому спешите увидеть процесс создания мурала и получить уникальную возможность пообщаться с автором вживую», - отметила Яна Волк.

