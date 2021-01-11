В школах Харьковщины началось дистанционное обучение

Дистанционное обучение в общеобразовательных учебных заведениях введено в соответствии с постановлением КМУ об усилении противоэпидемических мероприятий на период с 8 по 24 января 2021 года. Об этом сообщили в Департаменте науки и образования Харьковской ОГА.

Так, в департаменте отметили, что с 11 января школы в районах области продолжают образовательный процесс с использованием технологий дистанционного обучения.

Что касается школ города Харькова, то городской совет принял решение о продлении каникул для учеников начальной школы, старшие учатся в дистанционном режиме.

«13 специальных школ областного подчинения будут работать в обычном режиме, поскольку ввести дистанционное обучение в них невозможно в силу особенностей учеников. Санаторные и специализированные школы будут учиться дистанционно», - уточнили в Департаменте науки и образования.

Учреждения дошкольного образования во время январского локдауна работают в обычном режиме.

Что касается профессионально-технических заведений - в локдаун они работают также дистанционно.

Также в департаменте отметили, что в учреждениях высшего образования до 24 января продолжается экзаменационная сессия (дистанционно) или каникулы согласно учебным планам.