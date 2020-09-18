В школах Харьковской области классы идут на карантин из-за случаев COVID: статистика от ХОГА

На Харьковщине из-за фиксации заболеваний коронавирусом среди учащихся идут на карантин и дистанционное обучение учебные классы в школах.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Так, на дистанционном обучении в связи с пребыванием в красной зоне Великобурлукского района находятся 18 местных школ (1807 учеников) и 15 детсадов (369 детей).

Также на карантине в связи с выявленными случаями коронавируса находятся Роганская гимназия - 2 класса (38 учеников) и Малоданиловский лицей – 3 класса (53 ученика).

По данным ХОГА, с 1 сентября по 18-е COVID-19 заболели 11 учеников, из них трое - за последние сутки.

Кроме учеников, с начала учебного года в области болеют и учителя: по состоянию на сегодня их всего 16, за последние сутки заболели четверо педагогов.

В Чугуевской школе из-за заболевшей коронавирусом первоклассницы на самоизоляцию отправили один класс.

Карантинов, не связанных с «ковидом», в учебных заведениях пока нет, отметили в пресс-службе ХОГА.