В 38 школах и детсадах на Харьковщине выявили нарушения температурного режима

Специалисты Госпродпотребслужбы проверили соблюдение температурного режима в учебных заведениях на Харьковщине.

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Для этого органами местного управления, местной исполнительной власти для проверки учебных заведений по данному вопросу была создана комиссия.

В ноябре этого года комиссии районных и городских подразделений Главного управления проверили 76 учреждений.

По результатам мониторинга нарушения температурного режима зарегистрировали в 38 учреждениях - это 11 школ и 27 детских садов в Красноградском районе, в Купянске, Первомайском и Харькове.

Директорам учреждений выданы предписания по устранению нарушений соблюдения температурного режима.

Данный вопрос находится на постоянном контроле в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.