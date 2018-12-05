В 38 школах и детсадах на Харьковщине выявили нарушения температурного режима

05 декабря 2018 г. 14:46
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Специалисты Госпродпотребслужбы проверили соблюдение температурного режима в учебных заведениях на Харьковщине.

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Для этого органами местного управления, местной исполнительной власти для проверки учебных заведений по данному вопросу была создана комиссия.

В ноябре этого года комиссии районных и городских подразделений Главного управления проверили 76 учреждений.

По результатам мониторинга нарушения температурного режима зарегистрировали в 38 учреждениях - это 11 школ и 27 детских садов в Красноградском районе, в Купянске, Первомайском и Харькове.

Директорам учреждений выданы предписания по устранению нарушений соблюдения температурного режима.

Данный вопрос находится на постоянном контроле в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

 

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