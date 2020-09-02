В школах начался новый учебный год

Первое сентября наступило и ученики вернулись за школьные парты. Валентина вместе с внуком после занятий пришли на детскую площадку, чтобы отдохнуть. Женщина говорит, как и все родственники школьников, радуется началу учебного года. Говорит, коронавируса не боится, ведь придерживается здорового образа жизни: обливается холодной водой и правильно питается. Также заботится и об иммунитете своего внука.

Валентина:

Мы просто, как сказать, оптимистечески настроены. Я летом его холодным душем обливала, вообщем такая закалка и он такой спортивный мальчик, вот поэтому думаю, что все обойдется.

Дима говорит, что по школе очень скучал. Мальчик признается, что просыпаться было сложно, ведь за время летних каникул отвык от ранних подъемов. Также, рассказывает, что новые правила в школе не сложные, но в маске ходить не удобно.

Дима:

Теперь можно ходить в столовку только один раз. - А антисептиком пользуетесь? - Ну да.

По новым правилам родителям в учебное заведение заходить нельзя, поэтому своих малышей ждут во дворе. Говорят, пока что адаптируются к новым школьным правилам.

Ольга:

Я предлагала закрыть двери до 31 мая и больше не приходить за ними. Не ну, дезинфекция, в масках они, в класах в масках они не находяться, они находятся только в передвижени по школе.

Лилия:

У меня дочка в 8 классе, они никуда не выходят. Они в одном классе, по классам они неходят учителя сами к ним приходят. Тоже маски она берет в школу.

А тем временем, на Харьковщине новый рекорд по количеству случаев Ковид-19. За сутки коронавирусную болезнь обнаружили в 306 пациентов. Шесть человек умерло. 220 новых больных за сутки - это жители города Харькова. 28 человек человек заболели в Харьковском районе, 11 - Чугуевском, по 8 человек в Краснокутском и Богодуховском районах. В областном Департаменте здравоохранения говорят, количество инфицированных увеличилось, потому что начали делать больше тестов.

Геннадий Бондарчук, зам. дир. Департамента здравоохранения ХОГА:

Кількість ліжок, які заповнені в стаціонарі - є стабільною по всій області. Не зважаючи на збільшення кількості позитивних пацієнтів, кількість пацієнтів, які потребують стаціонарної допомоги, є стабільною.

По словам Геннадия Бондарчука, во взрослой инфекционке сейчас находится 262 пациента с Ковид, в реанимации - 11 человек, из них трое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. В детской инфекционной больнице, которая также принимает пациентов с коронавирусной болезнью, по состоянию на утро было 9 человек. Бондарчук говорит, не исключено, что больных уже скоро станет еще больше, ведь заработали школы и ВУЗы.

Геннадий Бондарчук, зам. дир. Департамента здравоохранения ХОГА:

Ми очікуємо деяке збільшення у зв’язку з тим, що багато дітей приїхало з відпочинку, зараз підуть в школи діти. Які є безсимптомними носіями Ковід-19. І, можливо, у зв’язку з тим, що більше буде контакту дітей між собою і з дорослими, можливе збільшення кількості пацієнтів, у яких буде виявлено позитивний тест на Ковід.

Всего с начала эпидемии в Харьковской области диагноз Ковид-19 поставили почти двум сотням детей, говорят в областном департаменте здравоохранения.