В школу в 5 лет: в Украине могут реформировать 12-летнюю систему обучения

В Министерстве образования и науки рассматривают возможность реформирования 12-летней системы обучения. Об этом в своем Telegram-канале рассказал врио министра образования Сергей Шкарлет.

«Наблюдаю, что в обществе и экспертной среде продолжается активное обсуждение вопроса организации 12-летнего обучения детей в школах Украины. К этому присоединились детские психологи, педагоги, ряд политиков и представители СМИ. Такая активность в очередной раз подтверждает запрос общества, в том числе и родителей школьников, на то, чтобы среднее образование в Украине соответствовало лучшим практикам мира, было бы комфортным, интересным и результативным для учеников», - написал он.

В связи с этим Шкарлет напомнил об опыте США, Великобритании, Нидерландов и других стран, где обучение детей начинается с пяти лет.

«Согласен, что дети в 5-летнем возрасте и дети в 6 лет имеют совершенно разные уровни психофизического развития, и действительно, в организации образовательного процесса должны быть также совершенно разные подходы. Речь не идет о том, что дети в 5 лет должны сесть за парты на 35 минут урока. Зато обсуждаются новые формы получения знаний и приобретения компетентностей с последующим изменением государственных образовательных стандартов и программ», - отметил врио министра.

Он надеется на плодотворное обсуждение и прогнозирует, что «процесс обработки предложений вряд ли будет быстрым, но точно не будет односторонним, ведь главный приоритет Министерства – интересы детей».