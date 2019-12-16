В Штабе ООС назвали количество потерь среди боевиков на Донбассе в декабре

16 декабря 2019 г. 16:00
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С 1 по 15 декабря в зоне боевых действий на Донбассе погибли 22 военных из состава вооруженных формирований Российской Федерации. 

Об этом пресс-штаб Операции Объединенных Сил сообщает в Facebook.

По информации разведки Объединенных сил, с 1 по 15 декабря 2019 года потери среди боевиков вооруженных формирований так называемых « ДНР»  и «ЛНР» составили 44 человека.

Как уточняется, 22 оккупанта были ликвидированы, еще 22 составляют санитарные потери врага.

Напомним, по данным пресс-штаба ООС, за 15 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов ранения получили два военнослужащих Объединенных сил.

С начала суток 16 декабря российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

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