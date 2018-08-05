В Швеции пьяный капитан из России посадил судно на мель

05 августа 2018 г. 15:35
Источник: УНИАН
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Капитан из России, управлявший судном в нетрезвом виде, посадил его на мель у берегов Швеции сообщает Sydsvenskan.

Происшествие произошло вечером в пятницу, 3 августа.

Отмечается, что сбившееся с курса судно заметил экипаж шедшего неподалеку  буксира.

Моряки в течение получаса пытались связаться с капитаном корабля, однако потерпели неудачу.

По данным местной полиции, в крови россиянина обнаружили 2,5 промилле алкоголя.

Судно осмотрели дайверы.

В корпусе судна каких-либо повреждений не обнаружили.
 

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