В Швеции пьяный капитан из России посадил судно на мель

Капитан из России, управлявший судном в нетрезвом виде, посадил его на мель у берегов Швеции сообщает Sydsvenskan.
Происшествие произошло вечером в пятницу, 3 августа.
Отмечается, что сбившееся с курса судно заметил экипаж шедшего неподалеку буксира.
Моряки в течение получаса пытались связаться с капитаном корабля, однако потерпели неудачу.
По данным местной полиции, в крови россиянина обнаружили 2,5 промилле алкоголя.
Судно осмотрели дайверы.
В корпусе судна каких-либо повреждений не обнаружили.