В Швеции пьяный капитан из России посадил судно на мель

Капитан из России, управлявший судном в нетрезвом виде, посадил его на мель у берегов Швеции сообщает Sydsvenskan.

Происшествие произошло вечером в пятницу, 3 августа.

Отмечается, что сбившееся с курса судно заметил экипаж шедшего неподалеку буксира.

Моряки в течение получаса пытались связаться с капитаном корабля, однако потерпели неудачу.

По данным местной полиции, в крови россиянина обнаружили 2,5 промилле алкоголя.

Судно осмотрели дайверы.

В корпусе судна каких-либо повреждений не обнаружили.

