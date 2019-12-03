В Сибири обнаружили мумию щенка, которому 18 тысяч лет

03 декабря 2019 г. 13:30
Источник: Лига.Новости
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Останки самого древнего в мире щенка прекрасно сохранились благодаря вечной мерзлоте. 

Международная группа ученых летом прошлого года обнаружила мумию хищника на северо-востоке от Якутска. Останки датируются возрастом 18 000 лет. 

Тело сохранилось практически идеально благодаря вечной мерзлоте.

Первые исследования не дали возможности понять, относится он к собакам, современным или древним волкам, а может к их общему древнему предку. Изучение останков продолжается.

Авторы исследования утверждают, что найденный щенок - самая древняя собака из обнаруженных на сегодня.

Видео: 

Археологи обнаружили в Якутии мумию щенка возрастом 18 000 лет

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