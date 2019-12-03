В Сибири обнаружили мумию щенка, которому 18 тысяч лет

Останки самого древнего в мире щенка прекрасно сохранились благодаря вечной мерзлоте.
Международная группа ученых летом прошлого года обнаружила мумию хищника на северо-востоке от Якутска. Останки датируются возрастом 18 000 лет.
Тело сохранилось практически идеально благодаря вечной мерзлоте.
Первые исследования не дали возможности понять, относится он к собакам, современным или древним волкам, а может к их общему древнему предку. Изучение останков продолжается.
Авторы исследования утверждают, что найденный щенок - самая древняя собака из обнаруженных на сегодня.