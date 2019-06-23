В Симферопольском СИЗО, где находится тяжелобольной Бекиров, эпидемия кори - омбудсмен

В Симферопольском СИЗО, где содержится тяжелобольной активист Эдем Бекиров, эпидемия кори, его дальнейшее пребывание в СИЗО крайне опасно.

Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на слова адвоката активиста.

"Всех больных из СИЗО помещают в медсанчасть, где находится Эдем. Он не болел корью. Из-за отсутствия иммунитета вероятность его заражения очень высока. Учитывая критическое состояние здоровья Эдема Бекирова, его дальнейшее пребывание в СИЗО крайне опасно", - написала она.

По словам адвокатов, Бекирова вывозили на краткосрочное обследование, чтобы не выполнять решение Европейского суда по правам человека, который 12 июня обязал немедленно его госпитализировать в больницу нетюремного типа для оказания ему квалифицированной медицинской помощи.

Денисова отметила, что обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой выполнить решение ЕСПЧ и проинформировала ее об эпидемии кори в Симферопольском СИЗО, которая является угрожающей для жизни крымского татарина.

Отметим, 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом. Его обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

У Бекирова ампутирована нога, он болен сахарным диабетом, перенес инфаркт и операцию на сердце.

6 июня подконтрольный Кремлю так называемый "Киевский райсуд Симферополя" до 12 августа продлил арест Бекирову. Адвокат Ислям Велиляев заявил, что тяжелобольной Бекиров может не выдержать еще два месяца ареста.

11 июня Европейский суд по правам человека обязал власти РФ немедленно поместить Бекирова в больницу. 12 июня ФСБ России завершило следствие по делу.