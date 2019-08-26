 

В Сирии из-за авиаударов погибли девять мирных жителей, среди них - дети

26 августа 2019 г. 14:34
Источник: УНИАН
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Девять мирных жителей погибли и 20 получили ранения в результате ночных авиаударов по сирийской провинции Идлиб со стороны правительственных и российских войск.

Об этом сообщает турецкое государственное новостное агентство Anadolu, ссылаясь на организацию по гражданской обороне "Белые шлемы".

По данным активистов, среди погибших – трое детей.

Турция и Россия договорились в сентябре прошлого года превратить Идлиб в зону деэскалации, где акты агрессии прямо запрещены.

Однако сирийский режим и его российские союзники начали наступление на позиции повстанцев в этом регионе.

Сейчас в зоне деэскалации проживают около четырех миллионов мирных жителей, в том числе сотни тысяч людей, перемещенных сюда из других регионов страны.

Ранее, 19 августа, в Сирии военная авиация режима Башара Асада устроила бомбардировку в части провинции Идлиб, через которую проходила колонна армии Турции.

 

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