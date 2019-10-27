 

В Сирии ликвидировали главаря террористов ИГИЛ

27 октября 2019 г. 11:00
Источник: УНИАН
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Американские военные успешно ликвидировали в сирийской провинции Идлиб главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.

Как сообщает  Euronews , ссылаясь на американские СМИ, в ходе штурма своего укрытия аль-Багдади сам привел в действие взрывное устройство.

В результате взрыва погиб он сам, а также две его жены.

Отмечается, что для официального подтверждения требуется ДНК-экспертиза.

Операция проводилась Объединенным командованием специальных операций.

Местонахождение лидера и деловые было установлено при содействии ЦРУ и разведслужбы Ирака.

Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter сообщение об "очень значительное событие".

В ближайшее время глава Белого дома выступит с заявлением.
 

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