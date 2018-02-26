В СИЗО Днепра покончила с собой ударившая молотком бойца АТО сепаратистка

26 февраля 2018 г. 12:06
Источник: УНИАН
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Сторонница "русского мира" Марина Меньшикова, в прошлом года напавшая с молотком на бойца АТО, покончила с собой в СИЗО Днепра.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Борис Филатов.

"Помните известную сеператистку Меньшикову? Ну, ту даму, которая на бойца АТО кинулась в театре с молотком? Сегодня в 8:32 повесилась в днепровском СИЗО. На простыне", - говорится в его сообщении.

Филатов напомнил, что вначале женщина ходила на митинги за "русский мир", потом бежала из Днепра в Краматорск.

Затем она вернулась и скрывалась от полиции. Бежала она и в Крым, где, по словам мэра Днепра, "русские братья" депортировали ее обратно.

30 января в Днепре суд оставил женщину, которая напала с молотком на бойца АТО, под арестом еще на 2 месяца. 
 

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