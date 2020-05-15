В сквере возле ДК ХЭМЗ построят храм высотой с 16-этажный дом

В сквере возле Дворца культуры ХЭМЗ построят храм Святого Духа.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета, добавив, что сегодня, 15 мая, священнослужители освятили место будущего строительства.

Как сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес, раньше на этом месте стоял храм, который в 1937 году разрушили, а его предстоятеля по приказу НКВД расстреляли. Чтобы сохранить историческое место, этот земельный участок сохранили в собственности города.

По данным горсовета, генеральным подрядчиком, исполнителем и заказчиком проекта выступит ОАО «Трест Жилстрой-1».

По информации председателя правления АО Александра Харченко, храм будет чуть выше 16-этажного дома, церковь одновременно смогут посещать более 200 человек. Завершить строительство планируется летом следующего года.

Также в горсовете отметили, что сквер возле ДК ХЭМЗ также будет реконструирован. В нем обустроят новые аллеи, установят большие детские комплексы и оборудуют спортивную зону.

Справка. В путеводителе по Харькову 1902 года сказано, что церковь Сошествия Св. Духа на Конной площади (ныне - пл. Защитников Украины) начала строиться 6 июня 1848 года и была освящена 12 декабря 1854 года.

«По площади пространства, занимаемого приходом, это самый большой из всех приходов города вследствие того, что к приходу причисляются еще хутора: Шевченко, Рыжий и Клеменова. В настоящее время (вторая половина 1902 года) церковь перестраивается. Освящение места было 20 апреля 1902 года, а закладка храма состоялась 28 июля 1902 года», - сказано в информации о храме.

В 1937 году храм был разрушен. По постановлению УНКВД по Харьковской области за несогласие с властью священника Перцова Сергея Александровича 72-х лет расстреляли 5 июня 1938 года.