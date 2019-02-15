В Слободском районе воинов-афганцев наградили медалями

15 февраля 2019 г. 9:18
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Торжественная панихида, посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана, прошла 14 февраля на городском кладбище №5.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Так, актив Слободского района, руководители предприятий, организаций и учреждений вместе с воинами-интернационалистами возложили цветы к мемориальному захоронению и почтили память погибших минутой молчания. Позже в парке Машиностроителей, на Аллее Славы, состоялся торжественный митинг, в котором приняли участие ветераны. 

«Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял на этой войне своих родных и близких, своих мужей и детей, а также отдаем дань уважения всем участникам тех событий. Познавая прошлое, учитывая новые уроки истории, мы будем всегда помнить солдат и офицеров, отдавших свои жизни на службе Родине», - сказал председатель районного отделения Харьковского союза ветеранов Афганистана Леонид Панасюк.

Медалями «30 лет вывода советских войск из Афганистана» были награждены 35 воинов-афганцев. После награждения состоялся праздничный концерт.

 

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