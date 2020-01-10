В Словакии заблокированы десятки дорог: бастуют автоперевозчики

10 января 2020 г. 17:27
Источник: Украинская правда
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В Словакии из-за забастовки автоперевозчиков заблокировано движение на многих участках автодорог по всей стране.

Об этом сообщает Aktuality.

Автоперевозчики требуют сократить дорожный налог на 50% и приостановить сбор платы за проезд до проведения тендера на нового оператора системы, взимающего плату.

Министерство финансов заявило, что допускает незначительные уступки, но переговоры пока продолжаются.

Грузовики заблокировали движение при въезде в Жилину, Кошице, Комарно и другие крупные города. Частично перекрыто движение автотранспорта на въезде в Братиславу.

На пограничном переезде с Чехией "Куты-Бродске" грузовики заняли всю левую полосу, оставив проезд только для легковых автомобилей.

 

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