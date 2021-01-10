В СНБО назвали главные свойства вакцины от COVID

10 января 2021 г. 15:15
Источник: Корреспондент.net
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Вакцины от коронавируса будут работать от восьми месяцев до двух лет, сообщили в Совете нацбезопасности и обороны.

Вакцины от коронавируса, в частности Pfizer/BioNTech и Moderna, являются эффективными против мутированных типов инфекции и действуют дольше, чем другие прививки. Об этом в субботу, 9 января, рассказал глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комиссаренко в эфире телеканала Украина 24.

"Обнародованы данные, насколько вакцина, как Pfizer или Moderna, защищают от нового штамма, который распространяется из Великобритании и ЮАР. Исследование с сывороткой людей, которые были проиммунизированы с вирусом, в котором была введена искусственная мутация, продемонстрировало, что вакцина защищает этих людей от нового вируса", - сообщил представитель СНБО.

Также, по его словам, COVID-вакцины будут работать намного дольше, чем, к примеру, вакцина против гриппа, - от восьми месяцев до двух лет.

Ранее глава МОЗ Максим Степанов сообщил, что первые поставки вакцины от коронавируса в Украину ожидаются в феврале. Речь идет о препарате китайской компании Sinovac Biotech.

 

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