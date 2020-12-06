В СНБО спрогнозировали сроки начала массовой вакцинации украинцев от коронавируса

Вакцина от коронавируса в Украине появится в начале второго квартала 2021 года, однако массовая вакцинация начнется не раньше середины года.

Об этом в эфире канала Украина 24 сообщил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комиссаренко.

«Главное — не проблема вакцины, а проблема вакцинации. То есть нужно подготовить всю инфраструктуру, логистику, для того, чтобы ее провести правильно. Массовая вакцинация будет проведена в середине следующего года, если Украина сделает то, что нужно сделать», — заявил Комиссаренко.

Украина в рамках инициативы COVAX подписала технические документы о предоставлении 8 млн доз вакцины от COVID-19, которые должны поступить ориентировочно весной 2021 года.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что при закупке вакцины государство сразу обеспечит бесплатное вакцинирование людей из групп риска.

Пока неизвестно, вакцина чьего производства будет доставлена в Украину — переговоры ведутся со всеми компаниями. Однако в Минздраве заверили, что Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19.

По словам президента Владимира Зеленского, приоритет в иммунизации от коронавируса в Украине будет касаться в первую очередь:

медработников,

военных,

учителей,

лиц из групп риска, в частности, людей в возрасте от 60 лет.

Людям, которые уже переболели COVID-19, также придется вакцинироваться.