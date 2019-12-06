В соцсети появилось видео жестокого обращения женщины с котенком: полиция открыла уголовное дело

Харьковские правоохранители устанавливают личность женщины и девушки, которые сняли на камеру издевательства над котенком и выложили в Сеть.

Видео жестокого обращения с животным было опубликовано на странице молодой харьковчанки в соцсети.

Как сообщается в одном из Телеграмм-каналов, интернет-пользователи, посмотревшие видео, были шокированы жестокостью женщин и утверждали, что девушка является харьковчанкой, а ее бабушка - педагог в одной из городских школ. Люди пожаловались, и видео было удалено, а аккаунт злоумышленницы заблокирован.

Позже в комментариях появилась информация о том, что животное в результате издевательств погибло.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 4 декабря женщина выложила в социальной сети Фейсбук видео, на котором ее бабушка издевается над котенком.

Во время мониторинга сети Интернет данное видео было выявлено работниками полиции.

По данному факту 6 декабря следователем Индустриального отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет. Сейчас все обстоятельства происшествия.