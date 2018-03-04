В соцсетях появились слухи о новом виде мошенничества с банковскими картами – исследование

Разговоры о бесконтактном считывании финансовой информации всполошили интернет.

Пользователи соцсетей рьяно обсуждают новый способ грабежа, когда мошенники снимают деньги с карт на расстоянии. В интернете можно прочитать об угрозе остаться без копейки на банковском счету просто в общественном транспорте или на улице, говорится в сюжете ТСН.

Снять деньги с карты мошенники якобы могут с помощью терминала – фото мужчины с включенным терминалом в вагоне метро и всколыхнуло юзеров.

Одни говорят, что аферист в часы пик в толпе прижимает устройство к сумкам других пассажиров и бесконтактно снимает разрешенную банком сумму.

Другие с этих гипотез насмехаются.

В киберполиции рассказывают, что с заявлениями о странном снятим денег к ним не обращались, но такой способ мошенничества существует не только в Украине, поэтому они даже имеют подозреваемых. "Совершение таких преступлений более распространенное на территории Европы. Известно о таких случаях и совместно с европейскими коллегами документируется одна из групп", - рассказала представитель департамента Юлия Квитко.

Эксперт в банковской сфере этому не верит.

"За любой подтвержденный случай я лично готов дать 25 тысяч гривен", - обещает руководитель межбанковской ассоциации членов платежных систем Александр Карпов.

Он объясняет, что среди всех карт, которые имеют украинцы, бесконтактных лишь 7%, и обнаружить в толпе, у кого и куда спрятан кошелек с такой картой сложно, а для связи с терминалом требуется минимальное расстояние.

"Максимум 5 сантиметров, чтобы считать информацию. В Украине не было, в мире не было. Это возможность, которая не подтверждена практикой", - утверждает Карпов.

К тому же, по его словам, привязать устройство к счету физического лица невозможно. Если же за преступный промысел возьмется предприниматель, его счет банк мгновенно заблокирует, потому что прохождение лишь бесконтактных операций сразу попадет в мониторинг, и они будут остановлены в течение считанных часов.

Поэтому эксперт называет слухи о новом мошенничестве информационной бомбой, которую запустили в России еще два года назад – и журналисты действительно нашли первоисточник обсуждаемой фотографии.

Фотография действительно сделана в московском метрополитене, а пользователи еще тогда предположили, что это не изобретательный мошенник, а обычный курьер.