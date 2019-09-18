 

В соцсетях запустили всеукраинский благотворительный флешмоб для помощи в лечении детской онкогематологии

18 сентября 2019 г. 16:35
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В соцсетях запустили всеукраинский флешмоб для помощи онкогематологическим отделениям в приобретении медикаментов и расходных материалов.

Об этом сообщил организатор флешмоба – харьковский благотворительный фонд  “BeLiF”.

«Дорогие друзья, фонд просит Вас поддержать наш флешмоб и вместе с нами напомнить всем, что детский рак - излечим!», - уверяют организаторы мероприятия. - Этим детям можно помочь! Этих детей можно вылечить!»

«Вместе мы поможем детям выздороветь, ведь: * 30 грн - это 1 день без тошноты для ребенка, проходящего курс химиотерапии; * 50 грн - это 1 месяц обеспечения ребенка сменными системами для капельниц; * 100 грн - это 1 флакон антибактериального препарата, который защитит ребенка от внешних инфекций, пока его организм ослаблен после курса химиотерапии. * 1000 грн - это 5 таблеток противоопухолевого препарата, который будет доставлен в Украину», - рассказали в фонде.

Для этого нужно сделать три простых шага, которые могут изменить жизнь детей больных раком:

1. Нужно оказать благотворительную помощь онкогематологическому отделению на любую сумму;

2. Выложить в социальные сети свою перевернутую фотографию с хештегом #перевернисвiтдитини;

3. Передать эстафету своим друзьям.

 

Видео: 

Флешмоб #перевернисвітдитини

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