В специализированных больницах в Харькове открывают палаты для людей с почечной недостаточностью, заболевших COVID: чего боятся остальные пациенты

На Харьковщине выросло количество выявленных больных COVID-19 - за минувшие сутки их 906. 11 человек умерли. Выздоровели при этом более тысячи человек. Среди пациентов много тех, кто имеет другие сопутствующие патологии. В частности, почечную недостаточность. В специализированных больницах для тех, кто имеет положительный тест, также открывают палаты. Это вызывает страх и недовольство у других пациентов.

Пусть на пятом этаже делают и пусть в новом центре, а здесь мы все снесем. У меня мама умерла от «ковида», и я заявляю, что эта штора не защищает, и то, что он рассказывает, не спасет.

В областном клиническом центре нефрологии - спонтанный митинг и маленькие Новые Санжары. Пациенты, которые нуждаются в гемодиализе, и их родные протестуют против того, чтобы один из четырех залов отдали для проведения процедур тем, кто имеет подтвержденный тест на «ковид».

Люди говорят, для них такое соседство фактически смертельный приговор. Ведь все залы искусственной почки расположены на одном этаже, здесь одна вентиляция, одна раздевалка, одна гардеробная, поэтому все пациенты и их сопровождающие по несколько часов находятся рядом.

Вот посмотрите, ни одной, ничего, вентиляции, представляете, сколько человек здесь переодевается, все вещи, все, запах!

Михаил Боровских, пациент центра нефрологии

Медсестры работают с коронавирусными, потом подключают нас. Никакой защиты - только перчатки, маска. Парень в моей зале уже умер.

COVID к больным, которые живут благодаря аппарату искусственная почки, достался еще летом. Этим людям каждые три дня надо проходить процедуру гемодиализа, иначе неизбежна смерть. Поэтому дополнительная инфекция для них - лишний риск.

Пока больных было не много, их лечили в местной реанимации, но там всего два аппарата.

Сейчас люди с почечной недостаточностью как и все пациенты с COVID - 19 лечатся в больницах Харькова, отведенных пациентам с коронавирусом, а в центр нефрологии их привозят на процедуры. Но мощностей местной реанимации уже не хватает, говорит директор центра. Поэтому решили выделить один из залов.

Владислав Демченко, директор центра нефрологии

Если приезжает пять человек, то для этого нам приходится выделять три смены, для этого мы с учетом маршрута пациентов, с учетом эпидемическим мероприятий, для этого мы формируем отдельный зал на 8 аппаратов искусственной почки, который будет располагаться на шестом этаже, на котором есть очистка. Этот зал будет выделен только для пациентов, которым подтверждено или есть подозрение на «ковид»

Врач демонстрирует реконструкцию, которую они сделали ради безопасности пациентов: шлюзы, отдельная часть коридора под раздевалку, отдельный лифт.

Вот, оно будет закрыто. - Конечно. - Один лифт так будет работать, другой - так? - Конечно

Но больные с почечной недостаточностью все равно против, говорят, этого мало чтобы остановить вирус. И настаивают, чтобы больных COVID - 19 лечили в отдельном помещении, например, в частном "Слобожанском нефрологическом центре," который базируется на территории коммунальной больницы, и куда, по словам пациентов, их самих против воли пытаются перевести.

И люди беспокоятся, что это учреждение может в любой момент прекратить предоставление услуги, несмотря на договоренности с НЗСУ и оплату более чем 2000 гривен за каждого пациента за одну процедуру из государственного фонда. Они останутся без помощи.

Владлена, дочь пациентки

Люди добровольно переходят, отказались, они собрали подписи, их вынуждают туда уходить, людей подвергают опасности с коронавирусной инфекцией, люди все - инвалиды пожизненно первой группы, некоторые без почек, некоторые после трансплантации. Зал с коронавирусными будет граничить непосредственно с коронавирусными пациентами.

Руководитель этого частного центра, экс-вице-губернатор Евгений Черняк не нашел времени встретиться с журналистами, но по телефону заверил, что они принимают пациентов на добровольных началах и гарантируют лечение.

Пациенты уже перешли в частный центр, также довольны качеством лечения, а в коммунальном центре уверяют: никого не заставляют переходить против воли.

Владислав Демченко, директор нефрологического центра

Часть пациентов ушли туда, когда они открылись, и получают диализ на их базу. У нас есть договор о сотрудничестве, у нас есть договор партнерства, сотрудничества и мы попросили о возможности размещения наших больных временно, тех, кто захочет, никакой «обязаловки» нет, в их залах.

Более того, сложных пациентов с сопутствующими патологиями, говорит Демченко, они и не смогут передать, потому что только в областном центре нефрологии есть условия для их лечения. Именно поэтому здесь и открывают отделения для больных COVID.