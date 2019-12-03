В среду в движении двух троллейбусов будут изменения

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, завтра, 4 декабря, троллейбус №3 изменит маршрут, а №36 - не будет ходить.

Движение троллейбусов по пр. Александровскому, ул. 12 Апреля и пр. Индустриальному, на участке от бул. Богдана Хмельницкого до пр. Московского, будет запрещено с 10:00 до 15:00 4 декабря.

Отмечается, что это связано с ремонтом оборудования тяговой подстанции.

В этот период троллейбусы будут ходить следующим образом:

- троллейбус №3: ул. Университетская - ул. Вернадского - пр. Гагарина - пр. Героев Сталинграда - ул. Садовопарковая – парк «Зустріч»;

- троллейбус №36: не ходит.