В среду в движении двух троллейбусов будут изменения

03 декабря 2019 г. 11:55
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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, завтра, 4 декабря, троллейбус №3 изменит маршрут, а №36 - не будет ходить. 

Движение троллейбусов по пр. Александровскому, ул. 12 Апреля и пр. Индустриальному, на участке от бул. Богдана Хмельницкого до пр. Московского, будет запрещено с 10:00 до 15:00 4 декабря.

Отмечается, что это связано с ремонтом оборудования тяговой подстанции.

В этот период троллейбусы будут ходить следующим образом:

- троллейбус №3: ул. Университетская - ул. Вернадского - пр. Гагарина - пр. Героев Сталинграда - ул. Садовопарковая – парк «Зустріч»;

- троллейбус №36: не ходит. 

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