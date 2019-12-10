В среду в районе "Металлиста" перекроют движение

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, движение транспорта по пер. Власовскому, ул. Храмова, ул. Державинской, ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Полевой, будет запрещено завтра, 11 декабря, с 17:30 до 22:30.

Это связано с проведением футбольного матча в рамках группового этапа Лиги чемпионов между командами «Шахтер» и «Аталанта» (Италия).

В это время автобусы будут курсировать следующим образом:

№260э сократит путь движения так: - ул. Плехановская - ст. м. «Завод им. Малышева» (разворотный круг по ул. Нехаенко возле железнодорожной станции «Балашовка»), высадка и посадка пассажиров - на остановке «Ст. м. «Завод им. Малышева»;

№244э: - пр. Гагарина - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова и далее по маршруту;

№251э: - пр. Московский - ул. Морозова и далее по маршруту;

№68э и 232э будут осуществлять высадку и посадку пассажиров на остановке «Ст. метро «Проспект Гагарина».

Кроме того, с 17:30 до 22:30 будет запрещено движение трамваев по ул. Плехановской, от ул. Молочной до ул. Молодой Гвардии. Трамваи будут курсировать так:

№5: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Полевая - ул. Молодой Гвардии - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;

№8: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Полевая - ул. Молодой Гвардии - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;

в обратном направлении: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - пр. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - 602 м/р.