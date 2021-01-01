В США арестовали фармацевта, который испортил 500 доз COVID-вакцины

В американском штате Висконсин арестовали фармацевта, который умышленно испортил 500 доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что фармацевт умышленно достал из холодильника 500 доз вакцины, зная, что при несоблюдении температурного режима препарат утратит эффективность.

В больнице Aurora Health Care успели ввести 57 доз, прежде чем стало понятно, как долго они находились при комнатной температуре. Всех получивших прививку уведомили об этом.

Фармацевту предъявлены обвинения в умышленной порче вакцины, нанесении материального ущерба, а также действиях, создавших риск для здоровья других людей. Его мотивы неизвестны. Сейчас он находится в тюрьме округа Озауки.

Как сообщалось, массовая вакцинация в США началась 14 декабря. В стране одобрено применение двух вакцин от коронавируса - производства компании Moderna, а также Pfizer и BioNTech.

Для хранения препарата от Pfizer-BioNTech необходим суперхолод - не менее -70°С, другая вакцина может храниться при температуре до -20°С.