В США беспилотник завершил рекордный пятидневный полет

Компания Vanilla Aircraft доказала, что беспилотные летательные аппараты могут летать более пяти дней без дозаправки с обычным дизельным двигателем.

Испытания проводились в середине октября 2017 года и были признаны успешными, сообщает Flight Global.

Беспилотник VA001, который оснащен двигателем внутреннего сгорания, смог пролететь без посадки 121 час 24 минуты, то есть более пяти суток. Посадка аппарата была принудительной: как утверждают разработчики, на его борту оставалось горючее еще примерно на трое суток.

Дрон VA001 имеет размах крыла 10,9 метра и максимальную взлетную массу 272,2 килограмма. Аппарат способен развивать скорость до 130 километров в час. Теоретически аппарат может находиться в воздухе в течение 10 дней.

"Мы смогли в полной мере продемонстрировать жизнеспособность этих сверхдальних систем выносливости самолета и стремимся испытать новые полезные нагрузки и реализовать возможности, которые раньше считались невообразимыми", - говорит главный исполнительный директор Vanilla, Тим Хели.

Компания планирует запустить производство самолета в "ближайшие месяцы", Vanilla Aircraft расчитывает как на коммерческих, так и на военных покупателей. Следующая серия демонстрационных полетов будет связана с увеличением полезной нагрузки беспилотника.