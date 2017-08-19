В США члены комитета по искусству уволились из-за политики Трампа

19 августа 2017 г. 17:35
Источник: УНИАН
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Члены комитета, среди прочего, обвинили Трампа в ущемлении свободы слова, в сокращении бюджета культурного департамента.

В США 16 членов президентского комитета по искусству и гуманитарным наукам объявили о своей отставке из-за политики президента Дональда Трампа.

Соответствующее письмо к американскому лидеру, опубликовал на своей странице в Twitter актер Кэл Пенн, пишет РБК.

Члены комитета по искусству и гуманитарным наукам написали в письме, что Трамп поддерживает "агрессивные группы лиц и террористов, которые убили и ранили американских граждан в Шарлоттсвилле". Кроме того, они обвинили Трампа в ущемлении свободы слова, в сокращении бюджета культурного департамента.

"Вы угрожаете ядерной войной, в то время как опустошаете дипломатический бюджет", - заявили члены комитета. Также они указали на то, что США собираются выйти из Парижского соглашения по климату, и отметили, что Трамп выступает против военнослужащих трансгендеров и запрещает мусульманам и беженцам въезжать в страну.

"Это не объединяют нацию, которую мы любим. Ваши слова и действия отталкивают от свобод, которые мы гарантируем", - говорится в письме.

Члены комитета подчеркнули, что они давали клятву поддерживать и защищать Конституцию США "против всех врагов, как внешних, так и внутренних".

"Превосходство и дискриминация - не американские ценности. Ваши ценности - не наши. Мы должны быть выше этого. Мы лучше этого. Если вы этого не понимаете, тогда мы призываем вас также уйти в отставку", - сказано в письме комитета.

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