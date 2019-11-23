В США девушка спасла свою мать, "заказав" пиццу по номеру "911"

Жительница города Орегон в штате Огайо позвонила в службу спасения 911 и вызвала спасателей домой под видом «заказа» пиццы.

Об этом сообщает ВВС.

Таким образом девушка уберегла свою мать от избиения пьяным знакомым.

В дом ввалился друг ее матери, пьяный и раздраженный, который ранее не раз избивал ее мать. Однако на этот раз он ударил женщину так сильно, что та отлетела к стене.

Открыто вызывать полицию было нельзя, потому что агрессор находился рядом и мог все услышать.

Недолго думая, она набрала 911 и стала заказывать пиццу, настойчиво повторяя свой адрес.

Разговор девушки с диспетчером:

Диспетчер Тенейк (1): Орегон девять один один.

Женщина (2): Я бы хотела заказать пиццу на адрес […].

(1): Вы звоните на 911, чтобы заказать пиццу?

(2): Ну, да. Квартира номер […].

(1). Но это неправильный номер, здесь не заказывают пиццу…

(2). Нет-нет-нет. Вы не понимаете.

(1). Теперь понимаю.

(1). Тот человек всё еще там?

(2). Ага, мне нужна большая пицца.

(1). Хорошо. А медики, вам прислать медиков?

(2). Нет. С пепперони.

Имена женщин не раскрываются, но власти сообщили имя и возраст домашнего агрессора — это 56-летний Саймон Лопес.