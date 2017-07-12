В США диспетчер предотвратил столкновение пяти самолетов

12 июля 2017 г. 13:18
Источник: УНИАН

Самолет Air Canada избежал катастрофы, едва не приземлившись в аэропорту Сан-Франциско на рулежной дорожке.

Для этого рейса из Торонто была отведена взлетно-посадочная полоса, но самолет при посадке ошибочно направился на рулежную дорожку, где в тот момент находились четыре самолета, передает CBC News.

Отмечается, что авиадиспетчер дал команду экипажу лайнера уйти на второй круг, после чего самолет благополучно приземлился. Бывший пилот американской авиакомпании United Airlines заявил, что эта катастрофа могла бы стать крупнейшей в истории гражданской авиации.

В Федеральном управлении гражданской авиации заявили, что такие случаи крайне редки, на данный момент ведется расследование.

 

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