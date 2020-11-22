В США экстренно зарегистрировали препарат, которым лечили от COVID-19 Трампа

В США экстренно зарегистрировали препарат REGN-COV2 для лечения COVID-19.

Об этом сообщили в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Производителем препарата является компания "Regeneron Pharmaceuticals».

Управление выдало разрешение на экстренное использование смеси моноклональных антител казиривимабу и имдевимабу для больных с легкой и средней формой коронавирусной болезни.

Эти антитела отражают антитела, вырабатываемые организмом для борьбы с инфекциями.

Препарат обладает способностью препятствовать попаданию коронавируса в клетки.

Пациенты, которым можно принимать препарат, должны быть старше 12 лет, весить не менее 40 килограммов и иметь высокий риск перехода к тяжелому состоянию.

Назначать лекарства можно также пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями. Однако они запрещены для больных в тяжелом состоянии и нуждающихся кислородной терапии.

"Казиривимаб и имдевимаб следует вводить вместе внутривенной (IV) инфузии. Безопасность и эффективность этой экспериментальной терапии для лечения COVID-19 продолжают оценивать", - говорится в сообщении.

Добавим, в октябре REGN-COV2 использовали для лечения от «ковида» президента США Дональда Трампа. По словам Трампа, ему стало лучше сразу же после принятия лекарств.

Также по информации американских СМИ, правительство США выделило 500 000 000 долларов в разработку этого препарата.

Напомним, вакцина от COVID-19, которую разработали американские Pfizer и немецкая BioNTech, будет стоить для Европы по 15,5 евро за дозу.

Всего Евросоюз потратит на закупку вакцины от Pfizer от 3,1 до 4,65 млрд. евро и еще около 5 млн евро за альтернативную вакцину CureVac.